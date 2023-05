RTC tient son nouveau Directeur général

Un appel aux candidatures a donc été lancé au début du mois d’avril. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que cet appel a fait plus que susciter l’intérêt. En effet, dans un premier temps, le cabinet de recrutement 2beGood”, mandaté par RTC, a enregistré pas moins de 57 candidatures, provenant, certes essentiellement de la région liégeoise, mais également de nombreuses autres villes du pays et d’ailleurs.

Sept "finalistes"

Au terme de la procédure, le Bureau exécutif de RTC a alors retenu sept candidats, qui ont tous été auditionnés ce mercredi.

Après débat (qui apparemment n’ont pas été simples vu la qualité des “finalistes”) et délibération, le choix d’une majorité des membres du Bureau exécutif s’est porté sur le nom de Julien Modave, actuellement Chef d’information et Responsable du bureau de Liège de RTL-TVI.

Ce choix doit à présent être soumis à l’approbation du Conseil d’administration de RTC. Celui-ci se réunira à cet effet le 31 mai prochain.

L’entrée en fonction du nouveau Directeur général est prévue pour la rentrée de septembre.

Il ne restera plus alors qu’à féliciter le valeureux lauréat.