TC Liège - L'auteur présumé d'une tentative de meurtre réclame un sursis probatoire

L'avocat d'un Liégeois âgé de 34 ans poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège pour une tentative de meurtre a sollicité, jeudi, une peine assortie d'un sursis probatoire. La défense a également plaidé la légitime défense et l'excuse de provocation, alors que son client encourt une peine de neuf ans de prison. Le prévenu était connu de la justice belge et avait un temps été placé sur la liste des "Most Wanted" belges, les criminels belges les plus recherchés. Autrefois réfugié en Angleterre, il avait été rapatrié en Belgique et acquitté de faits de viol.