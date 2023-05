Toilettes publiques : Liège ne semble pas… pressée !

Les enfants, les femmes…

Ce sont les conseillères Vert Ardent Laura Goffart et PTB Sophie Lecron qui ont, ce lundi, interrogé le bourgmestre Willy Demeyer sur les intentions de Liège en matière de “plan toilettes”. Puisque l’urgence semble en effet être de mise en Cité ardente, notamment pour la gent féminine, l’opposition réclame du concret.

”La ville se doit d’être pensée comme un lieu de vie et pas seulement de passage. Une ville accueillante, c’est une ville qui dispose notamment de toilettes publiques”, a ainsi commenté Laura Goffart. “Actuellement le site de la Ville de Liège informe qu’on peut trouver des toilettes publiques ouvertes de 8 à 20 h ; pourtant lorsqu’on clique sur le lien, on retrouve seulement 5 urinoirs. Pour une ville de 200.000 habitants, c’est très peu”. Et l’élue Vert Ardent de préciser que ce manque est davantage préjudiciable pour certaines catégories de personnes comme les enfants, les femmes, les personnes à mobilité réduite ou les sans-abri… Sans parler des touristes, “parfois dans l’incompréhension face à ce manque”. Sophie Lecron dit quant à elle regretter les promesses non tenues, “alors je vous interpelle sur le sujet depuis 2015”.

Parmi les solutions avancées par le PTB, il y a l’ouverture des toilettes au plus grand nombre dans les bâtiments publics et l’installation de toilettes publiques dans les parcs et en différents endroits de la ville.

Si Laura Goffart reconnaît que ce manque de toilettes publiques semble être un mal belge, l’élue prend l’exemple de Bruxelles qui a récemment réagi, avec son “plan toilettes”. Outre la promesse de construire deux toilettes publiques par an, la réflexion porte sur l’installation de toilettes sèches dans les parcs et la création d’une prime pour les établissements Horeca qui ouvriraient leurs portes aux citadins “pressés”.

Toilettes gratuites, gardées et entretenues

Le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, n’a de son côté pas nié le problème, indiquant que le Collège “partage l’insatisfaction par rapport à la situation existante”. Et ce, même si des réponses avaient déjà été apportées mais que celles-ci rencontraient malheureusement des problèmes permanents de dégradations et de toxicomanie…

La solution ? Pas l’ouverture des bâtiments publics qui amèneraient une certaine insécurité pour le personnel communal mais bien des toilettes “entretenues”, “gardées” et dans des infrastructures “exclusivement réservées à cet usage”. L’exemple de Lyon est cité par Liège qui promet d’aboutir… bientôt.