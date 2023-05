Venus d’Afrique du Sud et des USA pour découvrir le moulin de leurs ancêtres à Fallais (photos)

Mai 2018: Laurent Van Asselt se lance dans les recherches sur l’histoire du moulin du Stwerdu, à Fallais. Un bâtiment créé en 1620 et dont il assure la gestion depuis 2014. Le Fallaisien lance alors sur sa page Facebook un appel aux Longrée très présents dans la région. La première trace du moulin est en effet attribuée à un certain Charles Longrée qui aurait construit et exploité le moulin du Stwerdu.