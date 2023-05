Douze ans requis au tribunal correctionnel de Liège contre l'auteur d'une tentative de meurtre

Les faits s'étaient déroulés le 27 décembre 2021 à Seraing. Le prévenu et sa compagne avaient participé à une soirée et s'étaient disputés. La compagne du prévenu avait été laissée seule dans une rue de Seraing. Voyant cette dame choquée en difficulté, alors qu'il ne la connaissait pas, un homme avait tenté de lui apporter de l'aide. C'est à cet instant que le compagnon était revenu sur les lieux et avait fait feu à cinq reprises en direction de la victime.

L'homme qui avait tenté d'apporter son aide avait été touché de deux balles, dont une a sectionné une vertèbre et l'a laissé tétraplégique, avec une perte d'autonomie presque totale.

Le prévenu avait accumulé les armes illégales. Le soir des faits, il s'était rendu à une soirée, porteur d'une arme chargée de 5 balles. Il était en état d'ivresse au moment des faits et affirme ne plus s'en souvenir.

Le parquet a insisté sur l'intention homicide et a requis une peine de 12 ans de prison. La défense, Me Mayence, a contesté l'intention de tuer et a sollicité une peine assortie d'un sursis probatoire.

Le jugement sera prononcé le 23 juin.