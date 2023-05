Mieux intégrer les cyclistes sur le pont de Remouchamps

Lors du conseil communal de ce jeudi 25 mai, une étape supplémentaire a été franchie dans la réalisation dudit parking… et pour la mobilité douce à Aywaille. Les élus étaient en effet amenés à approuver les conditions et le mode de passation du marché pour l’étude relative à l’aménagement de ce tronçon, entre le rond-point et les grottes. Comme nous l’explique Thierry Carpentier, bourgmestre d’Aywaille, il sera aussi question de sécurisation du tronçon.

Point noir

On le sait, les cyclistes sont (très) nombreux à emprunter les routes d’Aywaille et le pont de Remouchamps, à deux pas du futur musée du cycle, figure parmi les points noirs d’un tracé réputé, celui de Liège-Bastogne-Liège. Si la nationale est ici relativement large, il n’est pas rare de constater un accident impliquant automobilistes et cyclistes ; accident aux conséquences parfois dramatiques.

”L’objectif de l’étude est donc aussi de concevoir un cheminement pour les piétons qui irait du parking aux grottes mais également un espace réservé à la mobilité douce”, précise le bourgmestre. Une zone “cyclable” doit-on comprendre qui permettrait par ailleurs de faire la liaison entre le Ravel et la route vers Trois-Ponts. Et d’éviter ces affrontements réguliers entre un peloton de cyclistes amateurs et des véhicules circulant à vive allure.

Le montant de l’étude est de 56.000 euros TVA comprise.