Sitel 2 traitera 40 000 tonnes de PMC l’an dans le zoning d’Engis (photos)

Premier coup de pelle il y a un an et demi. Lancement officiel du nouveau centre de tri, baptisé Sitel 2, ce vendredi. Un projet énorme puisqu’il représente un investissement de plus de 53 millions d’euros et qu’il regroupe à la manœuvre Intradel mais aussi Idelux et Fost +. "On voulait diminuer la multiplication des centres de tri, on a donc travaillé avec des partenaires, Idelux et Fost +", explique Marie-Christine Nossent, directrice générale d’Intradel. Et avec le fonds d’investissement liégeois Noshaq pour le financement. "Le but n’est plus que de débarrasser la population de ses déchets plastiques, ajoute Fabian Collard, directeur général d’Idelux. Il y a désormais leur traitement et le suivi des volumes tout en identifiant quelle filière ils vont rejoindre."

Quelques chiffres ? Le bâtiment fait 36 000 m2, il est séparé en quatre parties: le siège administratif, les lignes de tri automatisées (qui ressemblent aux tuyaux de couleurs du jeu Mario Bros…), un hall de réception des déchets d’une capacité de 7000 m3, un préau couvert de 6000 m2 pour le stockage des matières en sortie. Les 45 ouvriers travaillent actuellement en pause unique ; à terme, ils travailleront en deux pauses.

Continuer à sensibiliser au tri

Sitel 2 est une usine modernisée dans la gestion des déchets revalorisables. Et la qualité du tri est importante. Un tri que doit déjà faire le citoyen, mais qui se fait aussi au sein de Sitel 2. D’abord par des machines puis par des ouvriers, toujours nécessaires en fin de parcours. "Il faut continuer à investir dans un message de sensibilisation", poursuit Marie-Christine Nossent. Un message qui passe d’ailleurs aussi par la visite de l’entreprise (c’est d’ailleurs portes-ouvertes ce samedi…). "On doit convaincre les gens d’adhérer au geste du tri."

Le nouveau centre de tri de Hermalle-sous-Huy est un centre de tri "dernier cri". Lorsque les camions de sacs bleus y arrivent, ils sont d’abord pesés puis ils déchargent les sacs. Qui sont pris en charge par des grappins (un seul grappin peut soulever deux tonnes à la fois). Le grappin les dépose dans un "ouvre-sac". Et là commence le tri via plus de 200 bandes transporteuses. Les déchets PMC sont triés par taille. De 0 à 30 centimètres, en cinq tailles. Tout ce qui est métallique est retiré. Enfin, les déchets plastiques passent sur des tapis roulants où un dernier tri manuel est fait. Avant que les déchets ne soient pressés dans des balles puis stockés avant de partir pour être recyclés. Et avoir une nouvelle vie