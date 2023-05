Un projet de 17 nouveaux bâtiments relais pour PME par Spi

Ces bâtiments “offrent des surfaces pour PME conjuguant des bureaux et des ateliers”. Ces bâtiments sont mis à la location pour tous types d’activités (construction, glacier…). “Il s’agit d’un accueil temporaire” pour une entreprise en démarrage, avant de déménager vers une structure plus grande ou permanente.

Ces bâtiments relais “densifient les solutions d’implantation dans les parcs d’activités économiques existants”, précise le porte-parole.

Pour rappel, devant le taux d’occupation extrêmement dense des parcs d’activités économiques liégeois (plus de 96 % sur l’ensemble de la province et 98 % sur la seule agglomération liégeoise), Spi avait déposé au Gouvernement wallon un projet sur mesure pour soutenir les possibilités d’implantation d’entreprises dans les bassins inondés, notamment à Trooz. Un projet de 6 parcs d’activités économiques et de 17 bâtiments d’accueil temporaire, soit 41 ha à la disposition des entreprises et 44 entités de bâtiments. Un subside de 55 millions a été octroyé à Spi par le gouvernement wallon pour mettre en œuvre ces solutions d’accueil pour entreprises.

Deux bâtiments en construction

En attendant les 17 nouveaux bâtiments à venir, les chantiers des bâtiments relais de Grâce-Hollogne et de Villers-le-Bouillet en cours de construction dans les parcs d’activités respectifs “avancent bien”. Le bâtiment de Grâce-Hollogne presque finalisé, implanté au cœur du parc d’activités économiques, dispose de deux ateliers de 270 m2 chacun, et deux bureaux. Sur son terrain à Villers-le-Bouillet, outre le bâtiment relais, Spi déploie un projet éolien en partenariat avec Luminus ainsi qu’une extension de l’Intermarché. Les deux bâtiments seront finalisés pour fin 2023.