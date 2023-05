Une nouvelle réserve naturelle à Oupeye

En cause ? La demande de création d’une nouvelle voirie qui, après étude du conseiller en mobilité, “permettrait d’absorber le flux supplémentaire, tout en diminuant la vitesse de circulation et donc d’augmenter la sécurité à cet endroit”.

Un projet qui divise

Le lotissement devrait abriter 24 maisons, 53 appartements, ainsi que des parkings privatifs pour les futurs résidents. Un projet qui ne convainc pas tout le monde, notamment du côté du PTB. Kévin Tihon, conseiller communal, craint que “l’on autorise l’imperméabilisation d’une prairie dans une zone dont le réseau de gestion des eaux a déjà atteint sa capacité maximale”, ce que la présidente du CPAS, Hélène Lombardo, dément.

Le lotissement serait composé de 24 maisons et de 53 appartements. ©Matexi

Le PTB s’inquiète également du nombre trop limité de logements sociaux sur le territoire oupeyen. “L’absence de tels logements dans ce dossier est problématique”, dénonce le conseiller. Là encore, Hélène Lombardo a une réponse bien préparée : “Matexi ne prévoit pas de logements publics mais ça ne veut pas dire que le collège n’en prévoira pas”.

Finalement, le conseil a voté unanimement, à l’exception du PTB, pour la création de cette voirie. Par conséquent, cette décision ne peut que présager du bon pour la suite du projet de construction.

Michel Jehaes, conseiller communal indépendant, se réjouit de voir ce chantier se concrétiser. Lui pour qui, “protéger la périphérie verte d’Oupeye demande de densifier les zones urbaines, et donc de soutenir ces projets qui centralisent les logements”.

L'étang de Vivegnis, entre autres, sera aménagé en réserve naturelle. ©Matexi

Protéger la faune et la flore

Suite aux inquiétudes quant à la “bétonisation progressive” de la commune, la présidente du CPAS a tout de même annoncé que “Le collège a décidé de transformer les terrains adjacents au CPAS, dont le CPAS est majoritairement propriétaire, en réserve naturelle”, déclare Hélène Lombardo.

Une convention entre le Centre Public d’Action Sociale et le département de la Nature et des Forêts doit être signée afin “d’ouvrir cette zone au public tout en protégeant la faune et la flore qui y vivent”.