340 nouveaux logements envisagés le long du Ravel 38 à Grivegnée

Horeca, coworking, services…

Sur le terrain actuellement occupé par l’entreprise spécialisée en peinture industrielle, le promoteur immobilier s’est voulu ambitieux en termes de logements et de services puisque ce sont, au total, 340 logements qui sont ici envisagés. Concrètement, on évoque la création de 160 et de 180 logements, répartis dans 7 immeubles mais aussi de plusieurs services. En marge des logements, il s’agirait de créer un espace de restauration de 330 m², une zone de coworking de 80 m² et 3 autres espaces de 250 m² pour des services.

Au regard de ce programme, une réflexion sur la mobilité s’impose. Le promoteur prévoit donc la création de 244 emplacements de parking mais aussi de 260 emplacements pour les vélos. On comprend cette attention lorsqu’on localise le site, niché dans cette “boucle” du Ravel de la Ligne 38, à mi-chemin entre Fléron et Chênée et donc parfaitement accessible en deux-roues. Toujours sans dévoiler les détails du projet, on précise déjà à la Ville de Liège que ce dernier prévoit globalement la démolition d’une partie des bâtiments mais que certains éléments architecturaux jugés intéressants, dont le pignon, devraient être conservés.

Le pignon du bâtiment serait conservé. ©MICHEL TONNEAU

La ville sur la ville

Précisons que le projet n’en est encore qu’à ses prémices puisque cette réunion d’information préalable est la toute première étape d’un long processus comprenant l’étude d’incidences sur l’environnement, le dépôt de permis unique et l’enquête publique. Reste à savoir si cette reconversion trouvera un accueil favorable auprès du grand public et de la Ville de Liège. On n’ignore toutefois pas que Liège s’est fixé un objectif ambitieux à l’horizon 2035 : construire 15.000 nouveaux logements sur son territoire afin de rencontrer l’évolution démographique prévue. Et de constater que ce projet rencontre ce souhait déjà émis à plusieurs reprises par les autorités communales : reconstruire la ville sur la ville.