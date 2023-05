L’Avouerie d’Anthisnes bientôt restaurée

Le Gouvernement wallon, à l’initiative de la ministre wallonne du Patrimoine, Valérie De Bue, a accordé une subvention de 800 000 euros pour la restauration intérieure et extérieure de l’Avouerie d’Anthisnes, un monument classé. Il est notamment prévu de rénover les façades et les toitures, le perron d’entrée, es corniches et, enfin, les gouttières et les charpentes de l’édifice.