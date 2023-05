Seraing : demande de permis pour la construction d’un centre de tri et traitement de déchets minéraux

L’entreprise Ecoterres, basée à Farciennes et spécialisée dans le traitement des terres polluées, vient de déposer une demande de permis unique de classe 1 pour la construction et l’exploitation d’un centre de regroupement, de tri et de traitement de déchets minéraux dont des terres excavées, rue de l’Environnement 8, à Seraing. Le terrain est situé à côté de l’entreprise Renewi, société de traitement de déchets, en pleine zone industrielle. Ce projet est soumis à étude d’incidences sur l’environnement (EIE).