Trois agents de la Province de Liège licenciés pour vols de matériaux

Comme la DH l'évoquait en primeur le 11 avril dernier, l’ambiance est pour le moins tendue au sein du Département de la Régie des bâtiments de la Province de Liège. Et pour cause, en 2022, des faits de vols de machines, de matériels (chapiteau) ou de matériaux, mais aussi détournement de matériaux destinés à être jetés, ou encore l’utilisation de camionnettes de la Province dans l’exercice d’activités privées ont été dénoncés par des agents en interne et constatés par les services, notamment à l’aide de caméras de surveillance. S’en sont suivies des pressions psychologiques importantes exercées sur les auteurs des dénonciations par les agents visés, “au point d’avoir peur d’aller travailler”.