Malmedy War Museum 44 : le projet se précise

Le Malmundarium devrait ainsi se doter d’une collection de plus de 500 objets (pour 400 415 euros), choisis selon les contraintes techniques des espaces (difficile d’accueillir un tank ou une jeep à l’intérieur) et la pertinence historique. Le budget global du projet est estimé, selon ce premier scénario, à 1 140 000, sur 2023 et 2024.

L’objectif reste d’ouvrir pour décembre 2024, pour le 80e anniversaire des événements. Le prix du ticket pourrait être fixé à 8 euros entre 2025 et 2029 et à 9 euros de 2030 à 2034. Des subsides seront sollicités, ainsi que du mécénat, via des banques et des entreprises. Un crowdfunding pourrait aussi être lancé. Entente Communale a insisté sur le fait de réfléchir à l’accueil de ces visiteurs, notamment en termes de mobilité.

Quelle évolution pour Malmedy ?

Dans un autre point à l'ordre du jour, le bureau liégeois, Pluris, a présenté son analyse (réalisée notamment via une enquête en ligne à laquelle 660 personnes ont répondu) dans le cadre de l’élaboration d’un schéma de développement local. Celui-ci permettra de baliser l’évolution de la commune dans les prochaines années.

Pluris note, entre autres, la haute intensité touristique de la ville et la croissance démographique importante depuis 20 ans, malgré un vieillissement de la population et une diminution de la taille moyenne des ménages (avec de plus en plus d’isolés de plus de 65 ans). "L’un des enjeux est donc de savoir quelle typologie de logements on va pouvoir développer", lance Benjamin Belboom, géographe urbaniste. Créer des appartements et des petits logements peut donc être intéressant.

Si Malmedy produit de nombreux logements chaque année (82 en moyenne), le prix de ceux-ci reste élevé. "Les citoyens s’inquiètent d’une perte de l’accès à la propriété pour les jeunes et les seniors. Comment assurer l’accès au logement ?" Un autre élément souligné est le potentiel foncier de la commune. "160 hectares sont encore disponibles. Cela permet de répondre largement à la demande en logements."