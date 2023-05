”Aujourd’hui, c’est aussi l’occasion de se remémorer ceux qui ont cru en ce jumelage”, rappelle Franco Bordignon, représentant officiellement la commune italienne de Nove, le bourgmestre n’ayant pas pu se déplacer. Pour rappel, le jumelage entre les deux villes a été lancé en raison de cette histoire qui lie la céramique et la commune wallonne. L’échevin du Tourisme, Renaud Kalbusch, en a profité pour rappeler que les moments passés “permettent de mieux nous connaître les uns les autres au travers d’échanges culturels, touristiques, gastronomiques et même pour certains sportifs. Et aujourd’hui, à l’heure où le nationalisme et le repli sur soi prennent de l’ampleur aux quatre coins de l’Europe, on savoure vraiment l’importance de partager ce genre d’échanges avec nos amis italiens”.

Le programme était chargé pour ces quatre jours : accueil dans les familles (12 Italiens ont fait le chemin), visite du monument en l’hommage de l’immigration italienne à Vivegnis, la visite de Blegny-Mine, dégustation de plats régionaux au bosquet, fleuraison des stèles du jumelage, ou encore visite du musée éphémère de la Céramique nationale.

Les cadeaux

La commune de Welkenraedt a offert à la commune de Nove, à sa bibliothèque et aux couples présents, le livre de Nathalie Mignano : Les Italiens de la Céramique nationale. Ainsi qu’une œuvre inédite de l’artiste Raphaël Demarteau, qui a illustré le livre de Nathalie Mignano. "Ce qui m’a intéressé dans cette collaboration avec Nathalie, c’était de réaliser quelque chose qui transporte une histoire”, précise l’artiste.

De son côté, la communauté italienne a opté pour un objet typique de Nove. “C’est un cuco ! L’histoire, c’est que les Italiens n’aimaient pas beaucoup Napoléon (rire). Et afin de le faire fuir, les habitants ont fabriqué ces objets et tout le monde soufflait dedans, ce qui faisait beaucoup de bruit”, explique Franco Bordignon. Une sorte de sifflet au bruit très strident que les membres du Collège et le représentant de Nove ont pu tester.