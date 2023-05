Éole Modave veut ériger deux (ou une) éolienne(s) citoyenne(s) supplémentaire(s)

"La coopérative souhaite réinvestir ses bénéfices et projette la construction d’une ou de deux éoliennes supplémentaires qui seraient situées à quelques centaines de mètres de la première, précise Raphaël Dugailliez, administrateur-délégué d’Éole Modave. La hauteur sera de 150 ou de 180 mètres."

Pour rappel, l’an dernier, la première éolienne citoyenne, avait dégagé un bénéfice de 122 860 euros, grâce à la flambée des prix énergétiques. En 2021, le bénéfice avait été bien moindre (6 201 euros) contre 79 541 euros en 2020.

Comme c’est le cas dans tous les dossiers de ce type, une réunion d’information préalable à l’étude d’incidences, destinée aux citoyens, est prévue le 28 juin à 18 h 30, à la salle du Bois Rosine à Strée. "Nous avons déjà eu une réunion avec les agriculteurs concernés par ces parcelles, et notamment par le chemin d’accès, car nous avions la volonté de les prévenir avant toute chose. Nous n’en sommes qu’au début d’un projet qui divise et qui risque de durer 4-5 ans si tout va bien", reconnaît le bourgmestre de Modave, Éric Thomas, également président du conseil d’administration d’Éole Modave. On se souvient que de nombreux citoyens hutois – les résidents de La Sarte sont les plus impactés visuellement – s’étaient vivement opposés au premier projet dès 2014.

Une petite éolienne pour alimenter le complexe sportif

Par ailleurs, dans le cadre de la rénovation énergétique du complexe sportif de Vierset, les autorités communales souhaitent également qu’Éole Modave installe une éolienne à axe vertical à proximité de l’infrastructure. Celle-ci permettrait d’alimenter la future pompe à chaleur, et de couvrir une grosse partie des besoins énergétiques du bâtiment. "Cette éolienne d’une trentaine de mètres de haut serait érigée à la place du pylône d’éclairage du terrain de football le plus éloigné du bâtiment, explique Raphaël Dugailliez. Il va de soi que nous replacerions l’éclairage sur le mât." Coût de cette infrastructure pour laquelle un permis doit encore être octroyé ? "Environ 350 000 euros".

Pour rappel, la Commune de Modave avait reçu en septembre dernier un subside de 416 201 euros, octroyé par la Région wallonne dans le cadre de l’appel à projets "rénovation énergétique des infrastructures sportives". Différents travaux (placement de panneaux photovoltaïques, remplacement des châssis, isolation des murs, etc), pour un montant avoisinant les 856 000 euros, seront bientôt réalisés dans cette infrastructure construite en 1998.