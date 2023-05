Les enfants de l’hôpital de la Citadelle exposent leurs œuvres

L’occasion pour les visiteurs d’un jour de redécouvrir des artistes bien connus, comme Picasso, Rodin, ou Edmond Rostand, à travers les yeux des enfants. Des enfants qui, grâce à ce projet artistique, sont amenés à maintenir un contact avec l’extérieur durant leur séjour à l’hôpital.

L’école Léopold Mottet

Depuis 1956, les écoles communales Léopold Mottet sont au service des enfants et des adolescents hospitalisés, malades ou convalescents à la Citadelle. Cet enseignement, qui permet un suivi complet des élèves, de la maternelle aux secondaires, est organisé par la Ville de Liège et est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En moyenne, 48 enfants sont inscrits chaque mois. Ils sont encadrés par 16 enseignants engagés à plein temps. Les enfants, à partir de 2 ans et demi, bénéficient d’un soutien et d’un suivi sans aucune rupture dans leur apprentissage. Une opportunité pour ces patients d’éviter le décrochage, de préserver la socialisation, et d’envisager la réussite scolaire malgré la maladie.