Neuf artistes sélectionnés sur 151 candidatures pour l’espace “Jeunes artistes” de la Ville de Liège

Ce lieu est dédié aux jeunes artistes, mais aussi à ceux dont la démarche créative, indépendamment de l’âge, est récente, et qui n’ont pas, ou peu, proposé d’expositions à titre personnel. Il s’agit de permettre aux artistes d’accroître la visibilité de leurs travaux, mais aussi d’être confrontés aux contraintes de la mise en place d’une exposition dans un espace précisé. L’importance accordée à la création contemporaine doit permettre de mettre en avant des propositions originales et novatrices et de constituer une pépinière d’artistes.

De nombreuses candidatures

Chaque année, un appel à candidatures est lancé et un comité de sélection choisit les artistes qui bénéficieront individuellement de ce lieu d’exposition pour une durée de huit semaines. Les artistes sélectionnés sont Naïm Barbach, Maxence Dedry, Hannah Kalaora, Zoé Medard, Avenir, Honoré Ndayishimiye, François Winants, Anne-Sophie Fontenelle et Nina Robert.

Au total, 151 candidatures ont été reçues pour l’appel de 2023, qui vient de se clôturer, “ce qui confirme l’engouement des artistes liégeois pour cette initiative”, se réjouit le collège.