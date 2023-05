Avec des distances variables, les différents itinéraires bénéficieront de nouvelles balises, ainsi que de photos explicatives afin d’en apprendre davantage sur le patrimoine et l’environnement spécifiques aux différents parcours. Les autorités communales inaugureront ces nouveaux parcours le 23 juillet prochain.

Et pour les plus sportifs ?

La commune de Dalhem a également pensé aux coureurs, avides de transpiration mais, surtout, de découvertes et de grand air. Deux nouveaux circuits de trail ont éclos sur le territoire campagnard de l’entité. Pour rappel, le trail est une course pédestre qui s’effectue à allure libre, en milieu naturel, sur un parcours changeant et au dénivelé souvent marqué.

Le parcours vert, long de 15,3 km, a un dénivelé positif de 262 mètres. La grande boucle, longue de 27 kilomètres, et reconnaissable à ses balises rouges, a un dénivelé positif de 447 mètres. Les deux parcours débutent chacun au tunnel de Dalhem.

Les parcours de trails sont balisés à l'aide de flêches vertes ou rouges. ©DR

Les autorités communales demandent aux coureurs de respecter le milieu naturel qu’ils parcourront et de suivre attentivement les balises (vertes ou rouges en fonction du circuit choisi) afin d’allier, au mieux, le sport et le tourisme.

La commune a tout prévu

Consciente du développement de la mobilité douce sur son territoire, et des nombreux sportifs qui arpentent ses chemins, la commune de Dalhem a décidé, récemment, d’installer huit défibrillateurs automatiques externes (DAE), nécessaires en cas d’arrêt cardiaque d’une personne. Un DAE est disponible dans chaque village de l’entité.

Un des huit défibrillateurs, rue Sainte-Lucie à Mortroux. ©Commune de Dalhem

Un budget de 15 000 euros a été consacré à l’installation de ces défibrillateurs. En parallèle, vingt agents communaux et 20 citoyens pourront, chaque année, suivre une formation gratuite sur la réanimation.

Si les trois projets de nouvelles balades, de trails et de DAE ne sont pas forcément liés, ils ont le mérite de coexister pour faire de Dalhem une commune soucieuse de la sécurité de ses habitants.