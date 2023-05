Ce projet, lancé à l’initiative de l’Échevine des Solidarités Julie Fernandez Fernandez, est porté par le Service Intergénérationnel du Département de la Proximité de la Ville de Liège. Il a été réfléchi afin d’offrir une programmation variée incluant des ateliers artistiques, des visites de musées, des conférences et d’autres activités toujours en lien avec la thématique et il se clôturera en décembre 2023.

Afin de faire le point sur une année riche de rencontres, de discussions et de créativité, la Ville de Liège s’associe à la Maison Arc-en-Ciel pour présenter des artistes talentueux qui se sont approprié la question de la vie sexuelle des 60 +.

Jusqu’au 5 juillet

À découvrir, le travail réalisé durant les ateliers créatifs “S (cul) pture et des Seins”, organisé par l’asbl Animation et Créativité, et “Culottes Parlottes”, projet mené par Valérie Provost, art thérapeute et psychologue.

Il mettra aussi en évidence des artistes ayant accepté de donner leur vision de cette thématique. Au programme : les œuvres de Guillaume Damit, Joanna Bebronne, Les Tchinisses à Mélo, Berengere Wiot, Det, Raphaël Kirkove, Christian Kirkove, Michèle Divoy et Anne-Françoise Schmitz.

”Ne manquez pas de découvrir les créations inspirantes de ces artistes, qui explorent avec sensibilité des réalités souvent taboues. C’est une invitation à remettre en question les idées préconçues et à encourager une société plus ouverte et inclusive”, explique l’Échevine Julie Fernandez Fernandez.

L’exposition sera visible du 2 juin au 5 juillet, les mercredis et vendredis entre 13 et 17 h et pendant les activités de la MAC (7, rue Hors-Château).

L’entrée est libre.