Leur objectif : rendre l’eau du Geer potable

Celui qui est à l’origine de ce rassemblement, c’est Reinier Hoon, un jeune agriculteur et maraîcher installée sur la commune de Riemst, à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Et avec son association "Leve de Jeker", il espère un jour rendre l’eau du Geer potable. "Nous avons pour but de rendre la vallée du Geer durable et viable, explique le principal intéressé. Nous voulons en faire un endroit où tous les êtres vivants vivraient en harmonie."

Et ça, c’est évidemment un défi politique. "Mais nous aussi, à notre échelle, on peut agir." Car, comme dit le dicton, et c’est de circonstance: "ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières".

Plein d’actions possibles

Et donc, concrètement, que peut-on faire pour améliorer la qualité de l’eau ? "On peut par exemple utiliser des produits ménagers durables, qui ne vont pas impacter la qualité de l’eau." Mais ces produits, "il faut aussi avoir les moyens pour les acheter".

Et des pistes d’amélioration, il y en a plein d’autres. D’ailleurs, le but de cette conférence, c’était aussi de permettre à chacun de partager ses idées. Et ce, grâce à une paire de chaussettes qu’on offre aux participants lorsqu’ils arrivent. "Chaque chaussette est ornée d’un ruban de couleur qui désigne un thème lié au Geer (NDLR: il y avait notamment la biodiversité, l’économie circulaire et l’agriculture). Les gens sont invités à faire part de leurs défis et de leurs rêves pour la vallée."

Les participants étaient invités à noter leurs idées sur des feuilles qui ont ensuite été collectées. ©EDA

Le Geer en mauvais état

Et on l’a compris, leur principal rêve, c’est de rendre l’eau de la rivière potable. Mais pour pouvoir boire un jour l’eau dans le Geer à Bassenge ou à Maastricht, il faut évidemment qu’elle soit potable en quittant Geer, Waremme ou Oreye. Et ça, c’est loin d’être gagné. "Pour l’instant, le Geer est en mauvais état. La qualité de l’eau n’est pas bonne", détaille Olivier Doupagne, présent à la conférence en tant que coordinateur du bassin du Geer dans la zone de Waremme, pour le contrat de rivière Meuse Aval.

Au niveau de la biodiversité, le Geer est dans un état catastrophique. ©EDA

Il faut dire que, niveau pollution, le Geer est loin d’être un exemple. "Il y a un gros problème d’égouttage. À cause d’un manque d’équipements pour traiter les eaux usées, elles sont directement envoyées dans la rivière."

Mais heureusement, la situation devrait s’améliorer au cours des années à venir. "L’AIDE a prévu beaucoup d’investissements au niveau du Geer. Des stations d’épuration et des collecteurs d’eau vont être installés."

Mais évidemment, ça ne va pas non plus résoudre tous les problèmes. "On retrouve encore énormément de déchets dans la rivière. Il peut s’agir de déchets verts, comme des tontes de pelouses, mais aussi des bouteilles et des cannettes. À certains endroits, on retrouve des montagnes de déchets."

Bref, ce n’est pas demain la veille qu’on boira l’eau du Geer. "Il ne faut pas rêver, on n’arrivera pas à la rendre potable. Si on pouvait déjà améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité, ce serait déjà bien."