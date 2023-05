Liège : Ils ont détourné plus de 500 000 euros !

Les suspects ont été arrêtés grâce au hasard… Des contrôles routiers étaient réalisés dans les environs d’Eupen car des festivités carnavalesques avaient lieu à l’endroit. Les policiers craignaient de découvrir des automobilistes qui prenaient le volant alors qu’ils avaient trop bu. Ils ont eu leur attention attirée par deux hommes dans une voiture. Les deux suspects semblaient fort nerveux à la vue de l’uniforme. Et pour cause, puisqu’ils transportaient des centaines de courriers qu’ils venaient de dérober pour en modifier les numéros des comptes bancaires bénéficiaires des sommes qui seraient ensuite versées. Une enquête poussée a permis de découvrir que deux hommes, d’origine congolaise, étaient à la tête de l’association de malfaiteurs. Ils ont commis ces faits entre début 2015 et fin 2017. Ils ont réussi à détourner plus de 500 000 euros.

Il use 40 000 euros chez Versace

Ils ont recruté les participants dans les milieux africains de Bruxelles. C’est ainsi que la plupart des mules se sont vues proposer de toucher trois cents euros pour mettre à disposition leur compte et leur carte bancaire. En instance, une septantaine de personnes a comparu devant le tribunal correctionnel d’Eupen. En appel, ils ne sont plus que dix à devoir répondre d’infractions contre les propriétés, vols, association de malfaiteurs, vols avec effraction, armes prohibées, vol de lettres, faux en écritures et usage de faux, escroqueries, armes prohibées et recel, falsification d’un passeport. La plupart des prévenus émergeaient soit au CPAS soit au chômage et envoyaient d’importantes sommes d’argent. Des sommes dont ils n’ont pu expliquer la provenance.

L’un d’eux a également dépensé pour 40 000 euros de vêtements à la boutique Versace de Bruxelles alors qu’il bénéficiait d’allocations sociales. Ils auraient détourné des milliers de factures avant de se faire pincer. Les avocats des mules ont expliqué que les faits avaient eu lieu au sein de la communauté africaine de Bruxelles dans laquelle tout le monde se connaît et se fait une confiance aveugle. Ils n’auraient pas eu conscience de participer à des faits aussi graves. “Les mules sont aussi parfois des victimes”, a estimé un des prévenus. “Pour deux ou trois minutes de faiblesse, on se retrouve ici, poursuivi. J’ai dû me lever tôt pour venir de Bruxelles”, a-t-il continué. Les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement pour certains faits, la suspension du prononcé, la peine de travail ou le sursis. La cour rendra sa décision en juin prochain.