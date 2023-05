Seraing : Un coup de couteau au torse et l’autre au bras !

Selon Dragnea Nicusor, le nouveau compagnon se serait déjà montré violent physiquement à son encontre. Le 13 juin 2022, les trois protagonistes se sont rencontrés à Seraing. C’est alors que les versions des protagonistes divergent. Selon la victime, l’auteur a d’abord tenté de lui porter un coup de couteau dans le dos, sans y parvenir. Il a déchiré sa veste. Il lui a ensuite porté un coup de couteau en plein torse, puis un autre au bras ! Cette dernière blessure était si profonde que le couteau a sectionné le tendon, les muscles et les nerfs de la victime. Elle a bien failli être fatale. Quant à la blessure au torse, la victime a eu la chance que le coup de couteau, d’une longueur de 8 cm, se soit arrêté aux muscles. Depuis le début de l’enquête, le quadragénaire ne cesse de changer de version. Il avait notamment déclaré qu’après avoir porté un coup de couteau au bras de la victime, cette dernière s’était elle-même poignardée en plein torse…

Il veut retourner dans son pays

Devant le tribunal, le prévenu a prétendu qu’il n’avait porté qu’un seul coup de couteau et que pour le reste, il devait s’agir de “marocains”… L’homme a nié tous les faits à sa charge. “C’est elle qui me frappait. Elle ment. C’est une personne agressive, très violente. Elle était trop méchante. C’est elle qui me volait.” Devant la cour d’appel, il a expliqué qu’il souhaitait retourner dans son pays pour retourner auprès de sa femme et ses enfants…

Selon le parquet général, il ne fait aucun doute que l’intéressé était mû par une intention homicide au moment des faits au regard de l’arme utilisée, mais aussi de la zone qu’il a visée. La magistrate a rappelé la gravité des lésions encourues par la victime, mais aussi le fait qu’il s’en était fallu de peu pour que cette dernière ne perde la vie.

Me Bosquin, qui assure la défense du prévenu, a estimé qu’il existait un doute quant à l’intention homicide. Il a demandé la requalification des faits en coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail. “Il s’agit d’une bagarre entre marginaux dont Liège est assez coutumière”, a-t-il plaidé. L’avocat a estimé que la détention préventive de son client qui a débuté il y a presqu’un an avait été assez longue. Il a demandé aux juges d’infliger une peine inférieure à 36 mois de prison. La cour rendra sa décision en juin prochain.