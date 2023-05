Chantier de la pose d’une liaison électrique souterraine : Elia refuse de blinder les câbles

S’il semble trop tard pour préserver les arbres, en février dernier, l’ensemble du conseil communal votait sur proposition du MR une motion demandant le blindage des câbles sur une partie du tracé, et l’enfouissement plus profond des câbles au niveau de la zone Natura 2000.

Une réunion s’est tenue samedi matin entre Elia et plusieurs élus communaux. Étaient présents : la bourgmestre Déborah Géradon, Eric Vanbrabant et Olivier Lecerf pour le PS, Fabian Culot pour le MR, et François Mattina et Damien Robert pour le PTB. Ecolo était absent. L’occasion pour les élus de faire part une nouvelle fois de leurs doléances et pour le gestionnaire de réseau d’informer sur ses intentions. Elia a ainsi confirmé le tracé défini depuis la centrale TGV jusqu’au poste de Rimière et l’usage du forage dirigé. Concernant le rejet des boues, Elia dit respecter les prescrits du permis.

Refus du blindage

Pour la zone Natura 2000, Elia se dit prêt à descendre le plus profond possible, avec la surveillance sur deux ans d’un écologue, mais refuse le blindage des câbles qui ne serait “pas nécessaire”. À la place, Elia propose via l’Issep de mesurer le champ électromagnétique sur le tracé durant 2 ans. Et se repose sur le fait qu’il n’existe pas de normes en la matière en Wallonie.

Le collège dit acter à ce stade les réponses reçues par Elia.

Pour le PTB, “les nouvelles ne sont pas rassurantes”, le chantier d’Elia “méprise la nature et notre santé”. “Ce chantier ne respecte pas les règles ni les recommandations de l’étude d’incidence liée au permis”, notamment “de réaliser des analyses physico-chimiques et microbiologiques des boues issues des forages avant leur rejet dans le réseau hydrographique”, ou de “stocker du matériel à plus de 100 m d’un cours d’eau. Ce n’est pas fait”. Le PTB continue de demander la modification du tracé qui doit passer à 40 mètres de l’Air pur et ses 2 000 élèves, “le champ magnétique provoquant un risque de leucémie chez l’enfant”, et que le forage soit enfoui “à 10 et 15 mètres et pas à 5 et 10 mètres pour ne pas impacter le système racinaire”, en zone Natura 2000.

Notons enfin que cette réunion fera l’objet d’un débat lors du prochain conseil communal le 12 juin prochain.