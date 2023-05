Contre l’étalement urbain à Boncelles

Ecolo s’inquiète également de la vente d’un important terrain à bâtir, rue de Lorraine, pour 650 000 euros, qui pourrait intéresser un groupe immobilier.

”Aussi, notre recours au conseil d’État contre la décision du ministre Borsus d’autoriser la création de voirie rue du Presbytère ajoute de l’incertitude quant à l’avenir de cette zone”, a ajouté le chef de groupe. Et de préciser que le nouveau projet de schéma de développement du territoire (SDT), adopté par le gouvernement wallon en mars dernier, soumis à enquête publique du 30 mai au 14 juillet 2023, marque Boncelles en centralité villageoise.

Zone centralité villageoise

L’échevine de l’aménagement du territoire Laura Crapanzano a répondu que le collège est sensible aux réactions citoyennes de la rue de Tillf “car on a pour objectif faire reconnaître Boncelles zone centralité villageoise, et le vecteur de construction de la ville sur la ville va nous guider pour n’importe quel projet sur le territoire”. Et de spécifier qu'” autoriser partiellement la création d’une voirie ne veut pas dire que n’importe quel projet pourra se construire autour de cette voirie”.

Pour le terrain à vendre, “il y a une contrainte, la présence d’une haie aubépine remarquable qui va compliquer tout projet sur celui-ci”.

Enfin, l’échevine a rappelé les démarches entamées concernant la modification du plan de secteur à Boncelles, afin de préserver le caractère villageois, et avoir une arme en cas de recours d’un promoteur. Elle a aussi rappelé les projets de réhabilitation en cours de friches industrielles, notamment le projet de création de logement sur le site du HF6, la création de nouveaux logements rue Ferdinand Nicolay à Ougrée, et des “logements de qualité au niveau de la maison des ingénieurs”, ou le projet Phalanstère, bâtiment dont la rénovation permettra aussi d’abriter du logement aux étages et une activité commerciale au rez-de-chaussée.