L’homme en question n’a pas tiré et a même fini par ranger son arme avant de monter dans une voiture. Grâce aux caméras de surveillance, les policiers sont parvenus à localiser le véhicule et à procéder à son contrôle. Trois personnes se trouvaient à son bord. Si l’une d’entre elles n’avait factuellement rien à se reprocher et a été remise en liberté, il n’en a pas été de même pour les deux autres…

En effet, le premier était bel et bien en possession d’une arme de poing et d’un couteau. Il s’agissait heureusement d’une arme chargée à blanc. En outre, l’homme avait à ses côtés… Une arbalète encore emballée.

L’autre, lui, a été trouvé en possession d’une importante somme d’argent alors que de la drogue, 40 billes de cocaïne, a été découverte dans la boîte à gants de la voiture.

Bien connus des autorités judiciaires, les deux hommes ont été privés de liberté. Ils ont été déférés, mercredi matin, au parquet de Liège. Là, leur dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.