Les autorités communales ont donc commandité l’abattage de ces arbres envahissants, situés dans les anciennes douves du château. Fragilisés, les arbres devront être déracinés par une géante grue, qui se chargera de les déplacer sans que ceux-ci ne s’effondrent sur la rue et les habitations avoisinantes.

Pour ce faire, la rue Sondeville sera fermée à la circulation, du 1er juin à 8 heures, au 2 juin, à 18 heures. Une déviation sera mise en place par la rue de Erquy et par la rue Cockroux. Il est important de noter que les riverains seront dans l'impossibilité de sortir les véhicules de leur garage lors des travaux d’abattage.

Au total, trois ou quatre arbres devraient être enlevés. Le service communication de la commune insiste sur le fait qu’aucun arbre n’est d’essence remarquable. “Il s’agit de hêtres et de pins”, détaillent les autorités, qui ajoutent que “ces travaux sont des travaux de prévention et de protection du château”. En effet, “il vaut mieux s’en charger au plus vite, alors que les dégâts sur le château ne sont que superflus, pour éviter de payer beaucoup d’argent lorsque les arbres auront davantage envahi les lieux”, conclut l’administration.