Flémalle : L’homme de 26 ans était en couple avec une fillette de 12 ans !

Le 26 juillet 2017, Cédric alors âgé de 26 ans, a entamé une relation avec une fillette née en mars 2005. À peine deux mois plus tard, il a eu une relation sexuelle avec l’enfant, ce qui constitue un viol aux yeux de la loi même si la jeune fille était consentante. Le 3 septembre 2018, la maman de la fillette a déposé plainte. La dame qui connaissait l’existence de la relation a expliqué que sa fille était sous l’emprise du jeune homme. Selon cette dame, Cédric utilisait la localisation d’un GSM qu’il avait donné à l’adolescente pour la surveiller. La mère a demandé à plusieurs reprises Cédric de mettre fin à cette relation, ce que ce dernier a refusé.

Attiré par les très jeunes femmes

Lorsque la fillette a appris que Cédric flirtait également avec sa meilleure âgée de 14 ans, elle a décidé de rompre. Cédric a alors donné rendez-vous à la jeune fille. Il s’est rendu sur place avec deux personnes pour récupérer un GSM. La fillette estimait que Cédric lui avait offert le GSM, lui a déclaré qu’il lui avait prêté et qu’elle devait lui rendre. Il n’a pas hésité à violenter la jeune fille pour récupérer le téléphone qui contenait la carte SIM de l’adolescente, mais aussi toutes ses photos. “Je l’ai mise à terre”, a déclaré le prévenu lors de son premier passage devant le tribunal. “Je ne lui ai pas shooté dedans. C’était un petit peu violent”, a-t-il poursuivi. “Je suis sorti avec elle, elle m’a menti sur son âge”, a-t-il continué. “Ça a duré un an et demi. C’était une erreur.” Le prévenu a admis que la mère de ses enfants était mineure quand il l’a rencontrée et que sa dernière conquête avait, selon ses déclarations, à peine 18 ans…

En instance, le suspect a fait parvenir un certificat médical de manière à ne pas se rendre à sa convocation par le centre spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels. Un certificat qui était si douteux qu’il a été dénoncé à l’Ordre des médecins. Cette fois, il devrait donc se présenter au centre de manière à être expertisé. La cour a remis le dossier en octobre prochain.