Seul problème, un citoyen venait d’interpeller les élus sur le même point. Une enfreinte au règlement du conseil, selon le président de séance, Léon Campstein, qui a tout de même décidé de laisser à l’assemblée le choix de voter, ou non, la recevabilité de la question du parti des travailleurs, bien que la question avait déjà été jugée irrecevable en réunion des chefs de groupe, quelques jours plus tôt.

Une aberration pour Nadia Moscufo, conseillère communale PTB, qui regrette amèrement "ce refus de dialogue”. Selon elle, en réunion des chefs de groupe, Bernadette Vandenbergh, conseillère MR, aurait "commencé à s’exciter car elle ne voulait pas que le PTB pose sa question lors du conseil”. "Peut-être qu’elle estime que la situation en Haute Maison est très bien comme ça et qu’il ne faut rien changer”, a ajouté l’élue PTB.

Une vague de protestations

Semblant peu à peu convaincre le conseil que son intervention valait la peine d’être reçue, le tort de Nadia Moscufo aura été de confier “qu’elle n’était malheureusement pas à cette réunion des chefs”. S’en est suivie une vague d’indignations du côté du MR, se faisant rabrouer à coups de “Tu vas te taire maintenant, ce n’est pas à ton tour de parler, Bernadette”, mais aussi du côté d’Arnaud Thonard (PS), ce dernier souhaitant “remettre l’église au milieu du village”.

"Le gros problème, c’est qu’on extrapole ce qui a été dit en réunion des chefs de groupe, les choses ne se sont pas passées comme ça”, regrette le conseiller. "La question du PTB est la même que celui du citoyen, la réponse de l’échevin aurait donc été la même dans les deux cas”, ajoute-t-il, craignant que cette manière de faire "devienne un précédent et que, à chaque fois qu’il y a une interpellation citoyenne, chaque groupe pose une question similaire afin de donner son avis sur le sujet".

Bernadette Vandenbergh, refusant cet affront, n’a pas hésité à rappeler "que le PTB n’avait pas le monopole des problèmes des citoyens”, s’indignant de “la manœuvre du parti pour pouvoir prendre la parole une fois de plus”.

La question du PTB aura finalement été jugée irrecevable une deuxième fois. Une issue que Nadia Moscufo juge “contraire à l’esprit démocratique en vigueur à Herstal”, indiquant à l’ensemble du conseil que “le parti ferait intervenir le ministre des pouvoirs locaux, qui les recevrait non pas comme PTB, mais comme parti qui veut défendre la démocratie au niveau local”.

L'insécurité routière dans la rue Haute Maison

Un riverain de la rue Haute Maison a interpellé le conseil communal concernant les nombreux problèmes de sécurité routière au sein de son quartier. Celui-ci, bien écouté par les élus, avait déjà fait lancé une pétition en 2018, regrettant, notamment, le manque de trottoirs sur une partie de la rue, ainsi que la vitesse excessive à laquelle roulent certains automobilistes.

Les autorités de la Ville avaient, suite à cette interpellation, asphalté la voirie et posé quelques bordures, "ce qui, malheureusement, n'a fait qu'agrandir l'insécurité dans ce quartier qui s'est fortement densifié ces dernières années". La voirie de meilleure qualité "encourage les automobilistes à rouler encore plus vite qu'avant", regrettent les riverains.

La rue Haute Maison, à Herstal, n'est pas à sens unique. Certains tronçons de la voirie ne comportent pas de trottoirs. ©DR

Christian Laverdeur, échevin des Travaux, a assuré que "tout suivait bien son cours et que des solutions étaient toujours à l'étude". "Nous avons entamé les premières démarches afin de dévier la voirie et de créer des trottoirs et, d'ici là, nous placerons, avant la fin de l'année, un coussin berlinois afin de tenter de régler ce problème et de dissuader les récalcitrants qui confondent la voirie avec un circuit de Formule 1", a conclu l'échevin.