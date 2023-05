Liège : Le musée d’Ansembourg sera équipé d’une annexe avec accueil et ascenseur

Le musée d’Ansembourg est logé dans cet hôtel particulier, construit vers 1740 pour un banquier et classé Patrimoine immobilier exceptionnel depuis 2009. Le bâtiment témoigne, par un ensemble suggestif d’architecture et d’arts décoratifs spécifiquement liégeois, de l’art de vivre raffiné de cette époque. Y sont exposés des objets d’art, mobilier liégeois et européen présentant des intérieurs d’époque. C’est en 1903 que la Ville de Liège fit l’acquisition du bâtiment qui devint dès 1905 son musée d’Archéologie et d’Arts décoratifs.

”C’est un patrimoine exceptionnel de la Ville que nous nous devons de préserver”, souligne Roland Léonard. La ville ambitionne de restaurer l’ensemble du bâtiment intérieur et extérieur. Le chantier est prévu en trois phases.

Un chantier en trois phases

La première concerne la restauration de l’enveloppe extérieure du bâtiment, en ce compris le réseau d’égouttage, ferronnerie, maçonnerie, menuiserie (châssis) et peinture extérieure. Lancé en 2019, le marché des travaux a été adjugé début 2020. “On espère démarrer les travaux à l’automne 2023, une fois que les travaux du tram seront terminés en chaussée rue Feronstrée”. Le budget s’élève à 2,1 millions d’euros dont 1,5 de subsides régionaux.

Les travaux de la deuxième phase suivront dans la foulée. Celle-ci concerne l’équipement en techniques spéciales du bâtiment permettant la bonne conservation des œuvres : chauffage, ventilation, installation électrique, prévention incendie… Nouveauté au projet : “un ascenseur va rendre le musée accessible aux PMR et donner accès aux étages supérieurs”. Comment ? Le bâtiment à gauche du musée, dit “la vaissellerie”, appartenant à la Ville sera démoli pour construire une annexe contemporaine pouvant contenir un espace d’accueil du public, un espace didactique du musée, et l’ascenseur. Le point devrait venir lors du prochain conseil communal, fin juin, en vue de lancer la procédure du marché public, l’adjudication fin 2023, pour un début des travaux fin 2024. Le budget ici s’élève à 2,4 millions dont 1,35 de subsides.

Enfin, la troisième phase concerne la restauration du mobilier et décors intérieurs (boiserie, lambris…). “L’étude va seulement commencer”.

”Il s’agit d’un dossier extrêmement important et complexe mais on est en phase de démarrage”, se félicite l’échevin. Le musée pourrait être entièrement restauré fin 2026.

Précisons que le musée est fermé. Victime à plusieurs reprises de dégradations, de jets de pierres du chantier du tram, aux fenêtres du rez-de-chaussée, la Ville de Liège a posé des bardages en bois pour éviter toute intrusion et déposé plainte. “Une enquête est en cours”.