Liège : De nouveaux changements de circulation

Dès ce 31 mai, jusqu’au 31 juillet), des travaux bloqueront le passage entre le pont d’Avroy et la rue St-Gilles. “Il n’est donc plus possible de tourner à gauche rue St-Gilles au départ du boulevard d’Avroy. Une déviation est organisée vers le boulevard de la Sauvenière via la traverse de la rue Lonhienne pour rejoindre la rue Saint-Gilles”, indique la porte-parole de la police de Liège.