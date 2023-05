Liège : Huit policiers soupçonnés d’avoir maltraité un déficient mental

Une frappe réflexe

Le jeune homme a, à plusieurs reprises, refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers qui lui demandaient de s’asseoir. Il a reçu un coup à la poitrine et a été tenu fermement à la gorge. Il a craché au visage du policier, ce dernier lui a alors porté alors un coup au visage alors qu’il tenait un objet en main. “C’est une frappe réflexe en réaction à des crachats, ce n’était pas réfléchi”, a indiqué le policier qui a effectué cette manœuvre. “Ce n’était pas contrôlé. “Je ne l’ai pas étranglé, c’était pour le maîtriser. Il est venu vers moi. Je l’ai attrapé par la gorge et lui ai dit, maintenant ça suffit.”

Le policier a tenu à revenir sur la perception que l’on peut avoir en visionnant les images après les faits. “Le fait d’être acteur ou spectateur après coup, cela engendre une interprétation différente. Si on relève le son, il y a toute une série de choses qu’il dit et que l’on n’entend pas. Les distances sont aussi différentes que ce que l’on voit sur la vidéo. Pour moi, il n’y a rien de disproportionné. C’était à chaque fois lui qui a attaqué.”

Il a toutefois estimé qu’à refaire, il ne réaliserait plus l’intervention de la même manière. “La joute verbale n’avait pas lieu d’être. Je ne voulais pas lui faire mal quand je l’ai pris par la gorge. Mais je n’avais pas d’autre manière de le repousser. Je voulais qu’il reste assis. Les lieux ne se prêtent pas en cas de soucis physiques. Les lieux sont exigus.” Il est apparu des images que le jeune homme s’est plusieurs fois opposé physiquement. Les autres policiers ont confirmé que l’homme se calmait avant de recommencer à s’énerver, à insulter et à cracher. Sur la vidéo, le tribunal a également pu entendre des intervenants tenir des propos dénigrants et insultants. Les policiers ont regretté leurs propos mais ont souligné le fait que le suspect s’était montré violent dès le début et tout au long de l’intervention. Le réquisitoire et les plaidoiries ont été fixés au mois de novembre et décembre.