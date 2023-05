Par conséquent, la zone de chantier s’étend sur le carrefour formé par le boulevard d’Avroy et la rue Saint-Gilles. En venant des Guillemins, il n’est plus possible de tourner à gauche vers la rue Saint-Gilles. Une déviation est mise en place via le carrefour Lonhienne. Le carrefour situé au niveau de la rue des Urbanistes est quant à lui rouvert à la circulation.

Une situation qui perdurera jusqu’au début du mois d’août 2023.