”En effet”, s’exclame Damien Robert, représentant du PTB chez Enodia, “pour nous la vente de Voo, c’est la privatisation d’un actif stratégique. Ce sont les autoroutes de l’information, ce n’est pas rien. Et nous préférons de loin que ces autoroutes soient gérées par le Public plutôt que par le privé. Ces câbles ont été vendus à une multinationale qui ne l’achète pas pour améliorer le service public mais pour faire un maximum de profit pour ses actionnaires”. Outre cet enjeu démocratique le PTB s’oppose également à la vente de Voo pour des raisons économiques. “Les actionnaires, communes et Province, vont avoir une rentrée en one-shot et n’auront peut-être plus rien après. Et encore, on ne sait pas encore comment l’argent récolté sera distribué aux actionnaires”.

De manière très concrète, plusieurs conseils d’administration ont eu lieu successivement. D’abord celui de Brutélé qui a accepté d’être vendu à Enodia, puis un CA d’Enodia qui a cédé ses parts à Nethys. Ensuite un CA de Nethys qui a vendu 75 % des parts à VOO Holding avant que ce dernier les vende au Groupe Orange pour une somme estimée à 940 millions d’euros.

Distribution

Reste évidemment à savoir ce que l’on va faire de cette manne céleste. En fait, dans son plan stratégique, Nethys aurait prévu de verser 150 millions sous forme de dividendes exceptionnels à sa maison-mère Enodia. Cet argent devrait alors être redistribué aux communes et à la province. La ville de Liège devrait ainsi recevoir une douzaine de millions et Seraing 5 millions. La province, elle, devrait empocher dans les environs de 75 millions. En plus de cela, Nethys réserve une enveloppe de 110 millions pour accompagner ses actionnaires dans l’optimisation énergétique des bâtiments publics et dans la création de communautés d’énergie au bénéfice des communes. Cet argent ne sera pas versé dans les budgets des communaux, mais doit indirectement permettre aux communes d’alléger leurs factures énergétiques.

Pour le reste, les investissements seront orientés vers le secteur du renouvelable et la transition énergétique, avec pas moins de 550 millions d’euros qui seront injectés dans des filiales satellites, comme Elicio (250 millions), spécialisée dans le développement de l’éolien. 150 millions sont également prévus pour la Socofe. Il est déjà prévu que Nethys injecte 40 millions dans l’invest Noshaq, pour en devenir le premier actionnaire (42 %). Ces investissements permettent en outre d’éviter une quelconque taxation puisqu’ils correspondent à la plus-value réalisée par la vente de cette semaine. Ajoutons en outre, que 140 millions seront affectés aux besoins de trésorerie de Nethys et de sa maison-mère Enodia.

Grâce aux investissements réalisés dans ses filiales, Nethys prévoit de verser 16 millions d’euros de dividendes à sa maison-mère Enodia en 2024. Une somme qui devrait grimper à 28 millions en 2025 et 2026.