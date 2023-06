Fermeture du parking des Guillemins : les sans-abri… à la rue !

Dès ce jeudi 1er juin dès lors et comme le rappelle aujourd’hui le groupe politique Vert Ardent (composé d’élus Écolo, du Mouvement Demain et de citoyens), “de nombreux sans-abri vont se retrouver en grande difficulté”… ce “toit” étant utilisé par certains depuis de nombreuses années.

”Manque d’anticipation”

Fin avril, une manifestation de soutien avait eu lieu devant l’Hôtel de Ville de Liège, les associations présentes réclamant une solution rapide… “Pour Vert Ardent, cette situation aurait dû être mieux anticipée, comme l’avaient déjà souligné les conseillers communaux Laura Goffart et Guy Krettels lors du conseil”, rappellent encore les membres de Vert Ardent.

Le débat s’était aussi invité au niveau régional, le député Ecolo Laurent Heyvaert ayant interrogé la ministre Christie Morreale. Cette dernière évoquait alors des pistes de solutions comme des moyens supplémentaires pour la création de nouvelles places d’accueil d’urgence, un listing des personnes concernées en vue d’établir un diagnostic de leur situation pour leur apporter des solutions adaptées, une prolongation du plan grand froid ou encore des moyens supplémentaires pour le housing first…

Aujourd’hui, Vert Ardent déplore dès lors “qu’il ait fallu attendre la fermeture du parking pour chercher, dans l’urgence, des solutions et réclame la mise en place de solutions structurelles et pérennes. Il faut sortir des effets d’annonce et mettre tous les acteurs concernés autour de la table pour répondre aux besoins des personnes sans abris de manière durable”.

Parmi les pistes de solutions, Laura Goffart et Guy Krettels avancent une nouvelle fois le housing first, pour permettre aux personnes “d’accéder à un logement comme condition préalable à la réussite de leur parcours de réinsertion, et non l’inverse”, mais aussi “la création d’un Hôtel social (ou Hôtel solidaire)”, ce qui “nous paraît être un chaînon manquant indispensable dont nous demandons depuis longtemps la mise en place à Liège”…