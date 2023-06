Plus tôt dans la soirée, une dame a appelé les services de police car un homme venait de forcer son habitation.

Celle-ci hébergeait un SDF à son domicile. Elle a toutefois décidé de le mettre dehors quand elle a découvert qu’il buvait et se droguait. Mercredi, l’homme a voulu à tout prix entrer dans l’habitation. L’habitante s’est alors enfermée chez elle pour tenter de se protéger et a aussitôt prévenu les services de police. L’homme est toutefois parvenu à casser une porte pour entrer.

Quand les policiers sont arrivés sur place, la dame a expliqué par la fenêtre du premier étage que l’homme était occupé à tout casser dans la maison. Quand la police s’est approchée de la maison pour entrer, l’individu est sorti sur le seuil extérieur en brandissant un couteau de cuisine en direction des policiers. L’homme fera ensuite un pas en arrière pour s’emparer d’autres couteaux, il en brandira quatre au total avec menace en direction des policiers.

Malgré les injonctions de la police, l’homme refusera de lâcher le couteau, précisant qu’il va falloir lui tirer dessus pour y arriver. Il est ensuite retourné dans la maison, fermant la porte derrière lui.

Plus tard, les policiers verront un bras sortir du bâtiment et profiteront de ce moment pour maîtriser le forcené et le faire tomber au sol.

L’homme, déjà recherché pour une condamnation antérieure, a été privé de liberté et déféré ce jeudi matin au parquet de Liège.

Lors de son audition, il a expliqué que son hébergement avait mal tourné à partir du moment où il a ramené un ami chez son hébergeuse. Elle lui a alors exprimé qu’elle ne voulait plus l’héberger car il avait des soucis d’alcool et de drogue. Il a dit avoir “pété un plomb” en voyant les services de police. Il a expliqué aux policiers qu’il était “très énervé”, qu’il est effectivement entré dans l’habitation mais ne voyait pas l’intérêt d’appeler les services de police. À la question pourquoi avoir menacé les policiers ? Il a indiqué avoir sorti un couteau “car les policiers ne m’arrêtent jamais calmement” et parce qu'” on (l’a) balancé”. Il a précisé qu’il était “déterminé à faire du mal” aux policiers. Il a toutefois eu un moment de lucidité, “pendant ce moment de clairvoyance, j’ai fait un pas en arrière”.

Le suspect consomme du cannabis, du shit et de la cocaïne.

Son dossier devrait être mis à l’instruction, avec demande de mandat d’arrêt.