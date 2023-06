Le parking du Palais des Congrès rénové, disponible au public… mais payant

Aux abords de l’hôtel Van der Valk et du Palais des Congrès de Liège, le tout nouveau parking du Palais a en effet inauguré ce jeudi 1er juin… Un espace entièrement repensé et même agrandi puisque le nombre de places est passé de 188 à 236 ; 5 places sont réservées aux personnes à mobilité réduite et plus de 42 places sont prévues pour les vélos ainsi que 4 places pour les véhicules électriques.

Démolition – reconstruction

Sans même tenir compte des conséquences des inondations de juillet 2021, ayant envahi le sous-sol, le parking ne répondait plus aux normes et aux critères de performances d’une infrastructure événementielle de ce niveau. Tout a donc été refait. “Nous avons en effet décidé de le démolir et de tout reconstruire”, indiquait-on à l’Igil ce jeudi matin, “ce qui a aussi entraîné ces retards”. Le dossier aura mis plus de 10 ans à être bouclé. Pour réaliser cette transformation qualifiée “d’ambitieuse”, l’Igil s’est entourée de la Spi ainsi que du bureau Greisch et du cabinet d’architectes PhD.

Concrètement, le parking se présente désormais comme un espace ouvert et ses accès et abords directs ont été rénovés. Plus fonctionnel, sur deux niveaux, il met en valeur l’hôtel et le Palais des Congrès en respectant son caractère patrimonial. Il est accessible au grand public… mais n’est plus gratuit. “La volonté a toutefois été de proposer un prix plus attractif”… 1,90 euro pour la première heure de stationnement.

”Un soin majeur a aussi été apporté pour verdir l’environnement et se raccrocher ainsi naturellement à l’entrée du Parc de la Boverie, choisissant une teinte de revêtement rappelant les allées du parc et par la plantation de nombreux arbres et arbustes”.

Le sourire était donc de mise pour le bourgmestre de Liège Willy Demeyer et pour le président du Conseil d’administration de l’Intercommunale de gestion immobilière liégeoise, Jean-Pierre Hupkens. Il faut dire l’investissement n’est pas anodin : un montant de plus de 5,5 millions fut injecté dans ce symbole liégeois.

Le Palais des Congrès accessible dès septembre

La réouverture du parking du Palais dirigeait naturellement tous les regards vers le Palais lui-même. Inaccessible en grande partie depuis les inondations, il devrait toutefois, aussi, rouvrir d’ici peu. “Dès le 1er septembre”, confirmait ce jeudi Jean-Pierre Hupkens. Seules les salles et les espaces événementiels situés au rez-de-chaussée et aux étages seront accessibles dans un premier temps, la rénovation du chauffage et de la climatisation étant en cours de finalisation. Un marché de 400.000 euros doit être passé pour les salles mosanes situées au niveau de la Meuse.

”Et après l’hôtel, le parking et le Palais, il restera la partie anciennement occupée par la RTBF [NDLR : côté Boverie]”, précisait encore Jean-Pierre Hupkens. “Pour cette dernière, nous avons obtenu les résultats d’une étude nous indiquant les potentialités”. Logement, hôtel, bureaux… tout reste envisageable dans ce site à la configuration complexe mais dont seuls les murs de façades sont classés.