Le Pays du Bocage bientôt inscrit comme parc naturel ?

La région vallonnée, située à l’est de la province de Liège, dans l’Entre-Vesdre-et-Meuse, est caractérisée par des cours d’eau rapides, des rangées d’arbres, des forêts anciennes et de nombreux vestiges patrimoniaux tels que des châteaux et des maisons à colombages. C’est donc pour préserver ces paysages, qu’une large coalition territoriale, composée d’une soixantaine d’autorités et d’organisations flamandes, wallonnes et néerlandaises, souhaite convaincre de l’importance de faire du Pays du Bocage un parc naturel "sans frontières”.

Carte du Pays du Bocage. ©DR

"Le Bocage est vulnérable, notamment en raison des tendances et des développements qui menacent son paysage et son capital social”, indique la coalition, citant, entre autres, "les inondations, les sécheresses, la disparition d’espèces végétales et animales, la pression touristique et l’avenir incertain de l’agriculture familiale”.

"Le potentiel du Pays du Bocage est énorme. Développer une meilleure gestion de l’eau pour la Berwinne, entre autres, œuvrer pour un tourisme durable, préserver les ressources du paysage, tout cela est possible avec un parc paysager transfrontalier comme catalyseur”, indique le groupe Pays du Bocage sans frontières.

Différents acteurs de la coalition du Pays du Bocage sans frontières. ©Facebook

La coalition souhaite transcender les frontières, qu’elles soient administratives, linguistiques ou géographiques. Pour ce faire, pas question d'ignorer “les idées, les souhaits et les rêves des acteurs locaux, ainsi que leurs solides connaissances du territoire”. Agriculteurs, ASBL, autorités, tous “espèrent convaincre le jury et le gouvernement flamand de déclarer le Pays du Bocage sans Frontières comme parc paysager à partir du 1er janvier 2024”.