Liège : De nouveaux incidents d’audience dans “Air cocaïne”

Le 24 décembre 2021, la police a réalisé des perquisitions et des arrestations. Hassan, Hafid, Mehmet, Souliman, Adem et Kadir ont été interpellés. Les policiers ont retrouvé la drogue en perquisition chez Adem. Tous les prévenus démentent toute intervention dans le dossier. Cette livraison de cocaïne aurait été possible grâce à des complicités internes au sein de la société de transports. Un superviseur et des anciens employés sont également poursuivis. Selon le parquet, les intervenants du dossier étaient en contact avec des trafiquants d’Amérique du Sud. Ils auraient récupéré régulièrement des chargements de dizaines, voire de centaines de kilos de drogues dans des conteneurs et des palettes de produits déchargés à Bierset durant la nuit d’avions-cargos en provenance directe d’Amérique du Sud. Certains des suspects ont été filmés en train de charger les colis, d’autres ont été enregistrés à leur insu. Alors que l’audience devait être consacrée au réquisitoire, le parquet a déposé de nouvelles pièces.

Il accuse les policiers

Un élément qui a créé un véritable tollé du côté des avocats de la défense. Le tribunal a toutefois visionné les pièces. Il s’agit de vidéos qui auraient été saisies dans les téléphones des suspects et dans lesquelles on voit des personnes manipuler des pains composés de ce que l’on pourrait identifier comme étant de la cocaïne. “Cela pourrait être les policiers qui se filment alors qu’ils manipulent la cocaïne”, a estimé le principal prévenu. “Monsieur X (NdlR : un policier mis sous mandat d’arrêt dans le cadre d’une autre affaire et qui est intervenu de façon ponctuelle dans ce dossier) a dit qu’il s’en mettait dans le nez. Cet enquêteur a avoué qu’il était accro à la cocaïne. On ne voit que des mains sur la vidéo, on ne sait pas à qui elles appartiennent. Il existe de la cocaïne saisie et qui est revendue sur les marchés”, a poursuivi ce prévenu qui semble bien informé. “La substance n’a pas été saisie, j’aimerai savoir en quoi on peut dire que c’est de la cocaïne !”

Les avocats de la défense ont soumis le chef d’enquête à un flot de questions. Ils lui ont notamment demandé s’il estimait avoir respecté la présomption d’innocence de leurs clients. “Comme dans tous les dossiers”, a répondu ce policier. “Les informations de l’enquête ont confirmé les affirmations initiales concernant le fait qu’il était impliqué dans un trafic de stupéfiants.”

Hassan, qui est à présent entouré d’au moins cinq policiers encagoulés pour se déplacer au tribunal, n’en n’avait pas fini avec les plaintes. Alors qu’il a refusé de s’exprimer lors de sa première audition, s’est ému du fait qu’il n’avait pas été entendu par la suite. “Dès le départ, on a voulu me mettre un costume qui n’était pas à ma taille. On m’a dit, c’est le 24 décembre, on n’a pas le temps de t’écouter, on doit aller acheter des cadeaux.”

Le chef d’enquête a souligné que l’intéressé n’avait jamais fait la demande d’être entendu après avoir refusé de s’exprimer. Le réquisitoire devrait être tracé mercredi prochain.