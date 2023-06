L’ULiège ne renouvelle pas sa collaboration avec l’institut Confucius

En conséquence, les cours organisés dans le cadre de l’Institut s’arrêteront fin décembre 2023. “Cette décision résulte de la réorientation observée ces dernières années des activités de l’Institut Confucius qui n’est plus en phase avec les missions d’enseignement, de recherche et de citoyenneté de l’ULiège”, explique-t-on à l’Université. Pendant les 10 premières années, une réelle dynamique de collaboration avec les Facultés de l’Université de Liège ainsi qu’avec de nombreux organismes externes (FNRS, WBI, AWEX…) avait permis de rencontrer de nombreuses demandes des étudiants et de la population pour mieux connaître la société, la culture et la langue chinoises. “Des activités diverses (colloques, workshops, festivals de cinéma…), de haute tenue scientifique, associant des académiques et acteurs de la société civile, belges et chinois, avaient assis la réputation et la crédibilité de l’Institut Confucius de Liège. L’évolution récente des activités de l’Institut Confucius ne permet plus à ce modèle de collaboration de continuer dans des conditions satisfaisantes”.

”Influence voire espionnage”

Cependant, l’ULiège souhaite, bien entendu, maintenir ses relations riches avec le monde académique et scientifique chinois en développant notamment une offre de cours de langue chinoise (4 niveaux) et un éventail de cours touchant à l’histoire, à la culture et à la société chinoise contemporaine au sein de plusieurs formations de master.

Notons que depuis des années, de nombreux observateurs soupçonnent les instituts Confucius d’être des lieux d’influence, voire carrément d’espionnage. “La fonction première affichée par les Instituts Confucius est de vouloir partager la culture et la langue chinoise. Pour s’implanter dans un pays, l’institut va se rendre très séduisant. Il va payer les professeurs à ses frais, il va offrir des livres, des voyages”, expliquait il y a quelques années, Michel Juneau-Katsuya, ex-directeur de la zone Asie-Pacifique au Service canadien du renseignement de sécurité, dans un reportage de Radio Canada.

”Mais, les gens qui vont aller y travailler ont des fonctions bien précises. Plusieurs universités se sont aperçues que les professeurs allaient beaucoup plus loin que simplement enseigner la culture et la langue. Des choses ne pouvaient pas être enseignées, les fameux cinq poisons : le Tibet, Taiwan, par exemple. L’objectif à la fin est d’influencer la pensée des gens”, concluait le spécialiste des renseignements canadien.