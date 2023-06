Soumagne se fixe cinq objectifs pour fin 2023

Sélectionnés en décembre 2022, cinq projets devraient voir le jour en 2023. Ces cinq initiatives innovantes représentent un budget de 40 000 euros.

Le jeu de Melen

Cinq Mélinois se sont lancés comme objectif de concevoir un jeu de société qui vise à faire connaître davantage le village et à s’approprier les lieux emblématiques de l’entité, comme le château, l’église, la grotte, ou encore le moulin. Se baladant sur un plateau, les joueurs devraient répondre à des questions sur leur entité, le tout en "favorisant les rencontres ailleurs que devant un écran”.

Pour 200 boîtes, le budget est fixé à 5 400 euros, soit 27 euros par jeu.

Embellissement de la rue du Château

Un des objectifs consiste en l’embellissement et en la verdurisation de deux mini-espaces publics situées à la rue du Château de Micheroux. Le collectif de citoyens propose que soit aménagé un espace vert, ainsi qu’un banc, pour favoriser la création d’un lieu de rencontres.

Les bacs à fleurs sont à l'abandon. ©DR

Pour un budget estimé à 4000 euros, il s’agirait de remplacer deux bacs de terre en brique par des plantes et des arbustes. Les bacs actuels n’étant plus dans un bon état ils n’ont plus été fleuris depuis des années.

Restauration de la potale de Melen

Restaurée par des scouts dans les années 1990, la potale de Melen mérite bien de faire peau neuve. Pour un budget de 3000 euros, il est prévu de dégager la végétation autour de la structure existante, ainsi que d’acheter une vierge.

L'état de la potale de Melen s'est détérioré ces dernières années. ©DR

Plus qu’un simple monument, les citoyens souhaitent faire de ce lieu un espace de détente et de repos au bord de l’eau. Il est donc prévu d’y installer un banc.

Un espace de repos à proximité du RAVeL

L’objectif est de créer un espace convivial pour se reposer, se restaurer, papoter, juste à côté de la place de la Gare et à proximité du RAVeL. Cet aménagement comprendrait quelques tables avec des bancs sous les arbres. Ce serait, par ailleurs, pour les promeneurs, les cyclistes, etc., un lieu partagé complémentaire aux bancs qui se trouvent place de la Gare et qui sont en plein soleil.

Pour un budget de 3000 euros au total, le site sera également doté d’une caméra afin de contrôler les éventuelles dégradations du lieu.

Sous les pavés… la plage

Enfin, le dernier projet consisterait à aménager, place de la Gare, deux terrains de pétanque afin d’augmenter l’attractivité de ces lieux parfois désertés. Pour un budget de 3000 euros, ces pistes seraient bordées de table et de bancs à l’abri du soleil ainsi que de poubelles et d’une prise de courant pour permettre aux joueurs d’y brancher un frigo portable, entre autres.

Ces cinq projets devraient voir le jour d’ici la fin de l’année 2023, grâce à une collaboration étroite entre les citoyens et la commune.