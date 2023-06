"Cette journée permet à la fois de faire découvrir notre travail auprès d’un public en grande précarité (principalement sans-abris), de démystifier ce qui se cache derrière le sans-abrisme et de faire connaître notre ASBL (en espérant par la suite, attirer bénévoles, sympathisants, donateurs, …)", expliquent les responsables de l'abri de jour.

L’Abri de Jour de Liège est un accueil de jour pour personnes en situation de grande précarité et/ou d’exclusion sociale. "Notre accueil est inconditionnel mais vise uniquement le public adulte. Afin de répondre aux besoins primaires de ce public mais également de favoriser l’insertion/réinsertion de ces personnes de manière durable, nous proposons des repas chauds complets sur le temps de midi, une boutique solidaire, des activités collectives (culturelles ou ludiques), des espaces de parole, un espace public numérique, la mise à disposition de téléphone/de consignes administratives mais aussi et surtout, un accompagnement social afin de permettre à ces personnes d’évoluer vers leurs projets variés : remise en logement, récupération de droits fondamentaux, recherche de formation/d’emploi, orientation vers des établissements de soins…".

Concert folk

Le 10 juin prochain, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les locaux, rencontrer l’équipe et en savoir plus sur son travail, mais aussi déguster un pain saucisse ou une pâtisserie au profit de l’Abri de Jour voire chiner dans la boutique solidaire. A 14 heures vous pourrez écouter le trio acoustique "Les Pieds Trempés" (folk). Enfin vous pourrez également participer à un quizz sur l’Abri de Jour et peut-être gagner un lot surprise.

Tout don adressé à l'ASBL est déductible d’impôts dès 40 €. Numéro de compte : BE67 0682 3341 7187.