Huy : Le pédophile encourt 6 ans de prison

Un homme âgé de 32 ans, de la région hutoise, encourt une peine de six ans de prison et cinq ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des attentats à la pudeur et des viols sur deux fillettes âgées de 12 et 13 ans. Les faits ont été commis dans la région hutoise sur la voisine de l’intéressé et ensuite sa belle-fille. Il aurait également demandé des photos dénudées d’une des jeunes filles. Les premiers faits ont été commis en 2015. L’intéressé a lié contact avec sa voisine âgée de 12 ans. Selon la jeune fille, l’homme lui a fait subir des attouchements et des viols à plus d’une dizaine de reprises.