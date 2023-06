L’artiste vidéaste américain de renommée internationale Bill Viola exposé au musée de La Boverie

”Techniquement éblouissantes, les œuvres de Bill Viola sont à la fois grandioses et intimistes, complexes et étonnamment accessibles, spectaculaires et profondément humaines. Les sources d’inspiration de ses installations sont multiples, ancrées dans des traditions artistiques occidentales et orientales et diverses philosophies spirituelles : bouddhistes, soufies et chrétiennes. Et toutes sont traversées par un humanisme au caractère universel”, présente la Boverie.

Sculpteur du temps

L’exploit majeur de Bill Viola consiste à aspirer le spectateur dans ses œuvres. Le vidéaste met en scène des expériences qui ne laissent personne insensible. Les œuvres abordent les thèmes fondamentaux de la naissance, de la vie et de la mort, et évoquent des émotions primordiales telles que l’empathie, la souffrance et l’espoir.

Partout où il est exposé, de Melbourne à Bilbao, en passant par Tokyo, New York, Rome ou Paris, l’art de Bill Viola attire des centaines de milliers de visiteurs. C’est maintenant au tour du public belge de découvrir l’étendue de ses œuvres immersives et puissantes.