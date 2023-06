Liège : Il aurait commis des attouchements sur sa fille il y a 25 ans

Le tribunal correctionnel de Liège a désigné un centre spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels dans le dossier d’un Liégeois résidant en Suisse âgé de 75 ans soupçonné d’avoir commis des attouchements sur sa fille entre 1993 et 1996. Lors d’une précédente audience, le parquet a requis une peine de 18 mois de prison avec sursis à l’encontre du prévenu. Les abus auraient été commis alors que la jeune fille était âgée de 5 ans. Les faits auraient perduré pendant trois ans. Elle a expliqué que son père venait dans sa chambre pour lui raconter une histoire avant qu’elle ne s’endorme et qu’il profitait de ce moment pour commettre des attouchements. La jeune fille a déclaré qu’il avait commencé par l’embrasser avant de lui faire subir des attouchements de plus en plus poussés. Alors qu’elle était adolescente, elle a expliqué les abus dont elle aurait été victime à plusieurs personnes dont sa mère et ses frères. Une séparation entre les parents est intervenue en 1997.