Liège : Un prof soupçonné de viol d’une élève

Un professeur encourt deux ans de prison devant la cour d’appel de Liège devant laquelle il est soupçonné d’avoir commis un viol sur une jeune fille et des attentats à la pudeur sur deux autres mineures d’âge scolarisées dans l’enseignement spécialisé. L’homme a été engagé dans plusieurs écoles de la province de Liège. Ainsi, il a travaillé à l’Athénée de Visé, au Lycée Notre Dame de Hannut et à l’Institut Sainte-Marie de Huy. Selon plusieurs témoins, l’intéressé aurait adopté un comportement inadapté avec les jeunes filles. Il se serait montré très proche de celle-ci, n’hésitant pas à leur faire des compliments dont certains sont déplacés. Il aurait en effet complimenté les jeunes filles qui portaient des jupes parce qu’il trouvait cela plus “seyant.”