Seraing : Il aurait violé sa cousine déficiente mentale

La mère de la victime, qui est aussi la tante du prévenu et sa belle-mère est également poursuivie comme co-auteur de ce viol parce qu’elle aurait assisté aux faits et aurait donné son accord pour qu’ils soient commis. Elle pourrait se voir également infliger 5 ans de prison. Le traitement de ce dossier en audience publique a mis en lumière un milieu particulièrement carencé et incestueux. On pourrait parfois être tenté d’en sourire tant l’arbre généalogique est compliqué à dresser, mais la réalité est particulièrement glauque et triste. En effet, dans cette famille, de nombreux enfants consanguins sont nés avec des handicaps et ils ont tous été placés. Dans l’affaire traitée par le tribunal, une jeune fille de 16 ans, qui a un handicap mental sévère, aurait été violée et a été contrainte de subir un avortement…

Cette dernière, aujourd’hui majeure, est arrivée en compagnie de prévenus. Elle a annoncé son intention de se constituer partie civile avant de déclarer qu’il n’y avait pas eu de viol. Le principal prévenu a été interrogé sur sa situation. “J’ai 7, enfin non, 6 enfants et ils sont tous placés”, a-t-il répondu. Il a donc eu des enfants avec sa cousine qui est la sœur de la jeune fille de 16 ans, mais aussi un autre membre de la famille. “Je flirtais avec ma cousine qui vit chez ma tante. J’ai eu le consentement de ma tante puis de ma cousine.”

Un scenario digne d’un film

La juge n’a pu que s’étonner de l’ordre dans lequel l’intéressé avait présenté les choses. C’est alors que le trentenaire a entretenu une relation sexuelle avec sa cousine dans le salon pendant que la mère de celle-ci se trouvait dans la pièce à côté ! Les faits ont été découverts quand la jeune fille qui est scolarisée dans l’enseignement spécialisé est tombée enceinte. La mère et la sœur de cette dernière l’ont accompagnée au commissariat où elles ont prétendu que la jeune fille avait été violée par un inconnu après avoir été forcée de monter en voiture par une autre sœur. L’inconnu aurait conduit jusqu’à un bois et aurait violé la jeune fille alors que la sœur de celle-ci serait sortie de la voiture pour uriner.

L’analyse ADN de fœtus a permis de découvrir l’horreur des faits. “Elle était d’accord qu’on sorte ensemble et tout ça, sinon je ne l’aurais pas fait. Les femmes me sautent dessus. Un moment donné elle me courait après, ma tante aussi. J’ai repoussé les avances d’une autre cousine. Depuis, j’ai décidé de me faire vasectomiser. J’en avais marre d’avoir des enfants.”

L’avocat du prévenu a estimé qu’il s’agissait d’une relation consentie alors que pour le parquet, la jeune fille n’est pas apte à donner son consentement. Le tribunal rendra sa décision fin juin.