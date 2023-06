Au nombre de trois, ces panneaux sont installés depuis ce mercredi : sur la grand route côté Ans, sur la grand route côté Crisnée, et rue d’Oupeye. Ils viennent remplacer le simple panneau jaune “Awans”.

”Chaque panneau souhaite la bienvenue et dit au revoir en trois langues différentes aux visiteurs de la commune avec une photo qui représente le village”, explique le bourgmestre Thibaud Smolders. Ainsi, le panneau du côté de Crisnée représente l’église de Villers-l’Evêque, côté Ans l’église d’Awans et côté Oupeye la place du Tige à Hognoul. “Il s’agit des trois principaux accès à la commune, ceux les plus fréquentés”. Chaque panneau représente un budget de 1700 euros.

Dans le futur, cinq panneaux supplémentaires seront installés aux entrées de chaque village, “avec une photo de la réplique du village”.

”On veut donner le sentiment d’une commune conviviale et accueillante”, se félicite le mayeur qui se dit avec humour quelque peu jaloux jusqu’ici des panneaux d’accueil de son homologue de Crisnée Philippe Goffin.