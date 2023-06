Bassenge : Policier accusé de détention d’images pédopornographiques

C’est une dénonciation du site Google aux autorités judiciaires qui a permis de découvrir que le matériel informatique du suspect contenait des images à caractère pédopornographique. Une perquisition a été réalisée au domicile de l’homme. Son matériel informatique a été saisi. Environ 100 000 images ont été analysées. Beaucoup contenaient de jeunes personnes, mais une quinzaine d’entre elles concernait des scènes sexuelles dans lesquelles des enfants étaient utilisés. Le suspect conversait sur un site de dialogue qui permet des échanges d’images. C’est à cet endroit qu’il aurait reçu des images litigieuses. Le prévenu a démenti avoir volontairement possédé des images à caractère pédopornographique.

Conversation ambiguë

“Quand je voyais qu’il s’agissait d’enfants, je les effaçais directement”, a-t-il expliqué lors de son passage devant la juge. Il est apparu sur ses appareils qu’il aurait fait des recherches du type “teen” sur son ordinateur et qu’il a entretenu une conversation tendancieuse concernant une photo d’une mère et de son enfant. Il a écrit qu’il s’était endormi en pensant à la mère et son enfant et qu’il avait envie des deux personnes. Le parquet a rappelé que le fait de ne pas dénoncer des délits ou des crimes pour un inspecteur de police est une circonstance aggravante. Me Nathan Mallants, avocat du prévenu, a plaidé l’acquittement car la présence des photographies litigieuses sur l’ordinateur de son client ne serait pas une preuve qu’il les a sciemment téléchargées et possédées. Il a également plaidé la suspension du prononcé. Le tribunal a saisi un centre spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels qui devra examiner le prévenu. La suite de l’audience a été remise à la fin du mois de juin.