Il traverse l’Europe à la rame et fait escale à Visé

Il n’est pas fou, simplement passionné. Son but ? Sensibiliser les jeunes générations à la fragilité des écosystèmes aquatiques et à la nécessité de protéger une ressource précieuse ; l’eau douce.

Une marche à suivre méticuleuse

Tout au long de son périple, de Varsovie à Paris, Xtof récolte des échantillons de pas moins de 22 cours d’eau européens. Une fois arrivé dans la capitale française, ce large panel d’eaux douces sera analysé par les équipes de chercheurs du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, dont Christophe Lavelle, biophysicien et chercheur au CNRS, fait partie.

Toff récolte les échantillons nécessaires à l'étude des fonds aquatiques. ©MICHEL TONNEAU

”On va récolter les échantillons et détruire les cellules qui s’y trouvent pour n’avoir plus qu’une soupe d’ADN, qui nous permettra d’identifier chaque espèce animale présente dans les eaux traversées”, explique le biophysicien. “Cette technique, c’est l’ADN environnemental, un moyen performant de recenser la faune de nos cours d’eau”, ajoute-t-il.

Brochets, grenouilles, moules, ou encore silures, les fonds aquatiques regorgent de vie qu’il tarde aux scientifiques de (re) découvrir.

Un projet pédagogique

Pour accueillir le rameur, les élèves de quatrième année de l’Institut Saint-Joseph de Visé étaient présents. Un moyen pour cette classe de découvrir un nouveau sport, “peu commun lors des cours d’éducation physique”, mais également d’en apprendre plus sur la biodiversité de la Meuse, souvent méconnue du grand public.

Les élèves du lycée français de Bruxelles étaient également présents pour s’initier à la recherche relative aux pollutions plastiques, à l’origine de la prolifération des perturbateurs endocriniens.

Les élèves de l'Institut Saint-Joseph nettoient leur embarcation après le cours d'éducation physique. ©MICHEL TONNEAU

Un système de rame inédit

Avec un voyage entre cinq pays, 48 jours de rame et 2023 kilomètres à parcourir, pas facile de tenir la distance. C’est pourquoi Jean-Marc Fage, ingénieur, a conçu la proto-yole, une embarcation de six mètres de long pesant 35 kg.

La grande spécificité de ce prototype, qui est une première mondiale, est le système d’inversion des rames, qui permet au rameur d’être face vers l’avant. Une manière de naviguer plus sécurisante et, surtout, plus confortable pour Christophe, qui n’a qu’une hâte : “retourner à l’eau” !